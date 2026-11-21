WBA не дозволила Теофімо боксувати з Раяном, уніфікації не буде?
Все через наявність обов'язкового претендента
Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Хільберто Мендоса офіційно підтвердив позицію організації щодо чемпіона світу у напівсередній вазі американця Теофімо Лопеса (23-2, 13 КО).
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Голова WBA заявив, що американець не отримував жодного спеціального дозволу на об’єднавчий поєдинок. Тож Лопес повинен провести наступний бій проти обов’язкового претендента – британця Джека Кеттеролла, або ж звільнити чемпіонський пояс.
Нагадаємо, промоутер Оскар Де Ла Хойя повідомив, що переговори щодо бою між Лопесом і чемпіоном світу WBC Раяном Гарсією майже завершені, а сам поєдинок планують провести 6 лютого 2027 року в Нью-Йорку або Лас-Вегасі. Цей бій може втратити статус обʼєднавчого.
Британець категорично відмовляється брати відступні за будь-яку суму й наполягає на своєму праві на титульний шанс.
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