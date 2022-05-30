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Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко – Девіс

Іван раніше конфліктував з Василем і Джервонтою
Бокс Професійний бокс
16:59
Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко – Девіс

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Twitter висловився про гіпотетичний поєдинок між колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (16-2, 11 KO) та чемпіоном WBA World в легкому дивізіоні Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО).

«Ломаченко поб'є Джервонту Девіса».

Нагадаємо, в останньому поєдинку Девіс нокаутував Роландо Ромеро в шостому раунді.

Раніше Джорж Камбосос і Девін Хейні влаштували перепалку через Ломаченка.


Карен Агабекян
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Теги

Іван Редкач Василь Ломаченко Джервонта Девіс

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