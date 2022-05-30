Чемпіон WBC хоче зірвати бій Ломаченка за звання абсолютного чемпіона
Редкач назвав фаворита в бою Ломаченко – Девіс
Іван раніше конфліктував з Василем і Джервонтою
16:59
Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Twitter висловився про гіпотетичний поєдинок між колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (16-2, 11 KO) та чемпіоном WBA World в легкому дивізіоні Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО).
«Ломаченко поб'є Джервонту Девіса».
Нагадаємо, в останньому поєдинку Девіс нокаутував Роландо Ромеро в шостому раунді.
Раніше Джорж Камбосос і Девін Хейні влаштували перепалку через Ломаченка.
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