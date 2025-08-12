Пак’яо відмовився від реваншу з Барріосом і націлився на Джервонту Девіса
Філіппінський боксер не хоче виходити у ринг проти Маріо
43 хвилини тому
Легендарний філіппінський боксер Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO), схоже, обрав іншого суперника. Його менеджер Шон Гіббонс в інтерв’ю Mayweather Channel спростував чутки про можливий реванш з Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО) і підтвердив, що Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) залишається у списку потенційних суперників.
До біса Маріо Барріоса. Кому він зараз потрібен? Менні вже його переміг. Не в поганому сенсі — я добре ставлюся до Барріоса, але навіщо знову проводити цей бій? Якщо Менні хоче продовжувати кар’єру, то є цікавіші варіанти — наприклад, Роллі Ромеро або Джервонта Девіс.
Пак’яо планує повернення на ринг у грудні 2026 року.