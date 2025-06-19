Володимир Кириченко

Можливий реванш двох британців – Конора Бенна (23-1, 14 KO) і чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (35-3, 25 КО) може не відбутися 27 вересня. Про це повідомляє Talksport.

За інформацією джерела, бій може бути перенесений через календар АПЛ, адже лондонський Тоттенгем прийматиме Вулвергемптон саме в цей день.

Йде пошук альтернативних дат. Однією з них є 20 вересня, адже «шпори» цього дня гратимуть виїзний матч проти Брайтона.

Нагадаємо, 27 квітня на івенті у Лондоні Юбенк-молодший переміг Бенна одноголосним рішенням суддів (116:112, 116:112, 116:112).

Раніше повідомлялося, що реванш відбудеться 27 вересня на арені Tottenham Hotspur Stadium у Лондоні.

Стали відомі можливі місця проведення реваншу Юбенк-молодший – Бенн.