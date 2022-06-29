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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

«рф бомбить, руйнує міста, цивільні будинки, лікарні». Усик не став мовчати про страшну війну в Україні

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«рф бомбить, руйнує міста, цивільні будинки, лікарні». Усик не став мовчати про страшну війну в Україні
Фото: iFL TV

Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв’ю iFL TV відповів на питання, що коїться в його рідній країні:

Війна. російська федерація бомбить мою країну і руйнує цивільні будинки, де живуть люди. Ніяку воєнну інфраструктуру, а міста, торгові центри, лікарні.

Нагадаємо, що українець вважає, що Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) боїться з ним битися.

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик війна

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