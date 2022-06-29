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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Усик: «Ф’юрі каже, що не буде боксувати, бо я не його рівня – Тайсон просто боїться»

Українець сподівається побитися з епатажним британцем
Бокс Професійний бокс
19:39
Усик: «Ф’юрі каже, що не буде боксувати, бо я не його рівня – Тайсон просто боїться»
Фото: Matchroom

Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв’ю iFL TV розповів, чи є на його радарі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) в разі перемоги над Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Дай Бог щоб так трапилось. Тайсон каже, що не хоче зі мною боксувати, тому що я не його рівня чи ще щось. Він мене боїться.

Нагадаємо, що «Циганський король» у майбутньому реванші віддає перевагу українцю.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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