Їм завадили зробити шоу. Усик і Джошуа провели битву поглядів
Усик: «Ф’юрі каже, що не буде боксувати, бо я не його рівня – Тайсон просто боїться»
Українець сподівається побитися з епатажним британцем
19:39
Фото: Matchroom
Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв’ю iFL TV розповів, чи є на його радарі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) в разі перемоги над Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Дай Бог щоб так трапилось. Тайсон каже, що не хоче зі мною боксувати, тому що я не його рівня чи ще щось. Він мене боїться.
Нагадаємо, що «Циганський король» у майбутньому реванші віддає перевагу українцю.
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