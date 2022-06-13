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Роберт Гарсія: «Джошуа буде моїм першим чемпіоном суперважкого дивізіону»

Тренер розповів про спільну співпрацю з AJ
Бокс Професійний бокс
21:30
Роберт Гарсія: «Джошуа буде моїм першим чемпіоном суперважкого дивізіону»

Роберт Гарсія, тренер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), в інтерв'ю SecondsOut розповів про спільну співпрацю з AJ.

«Я думаю, якщо все пройде добре, Джошуа буде моїм п'ятнадцятим чемпіоном світу, і це відмінно. Це буде мій перший чемпіон суперважкого дивізіону. Це неймовірно. Разом з Анхелем Фернандесом і з роботою, яку він проводить, з пристрастю, яка у нього є до цього спорту ... Він молодий і хоче згадуватися серед кращих тренерів світу. І він здатний дійти туди з його ростером бійців. У мене немає в цьому сумнівів».

Роберт Гарсія розповів про підготовку Ентоні Джошуа до реваншу проти Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Рене Тер Велде
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Ентоні Джошуа Роберт Гарсія

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