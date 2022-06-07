Роберт Гарсія: «Джошуа програв Усик рішенням, а я повинен повернути його»

Роберт Гарсія, тренер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), розповів, що для нього означає робота з AJ.

Тренера цитує ресурс boxingnews24.com:

У мене були чемпіони світу практично у всіх вагових категоріях, але ніколи в суперважкій вазі. Ось чому моя робота з ним особлива. Якщо у мене немає чемпіона в суперважкій дивізіоні, то моя тренерська кар'єра не повноцінна».