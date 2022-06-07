Легенда середньої ваги розповів, які є переваги в Усика напередодні реваншу з Джошуа
Роберт Гарсія: «Джошуа програв Усик рішенням, а я повинен повернути його»
Тренер розповів, що для нього означає робота з AJ
20:30
Роберт Гарсія, тренер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО), розповів, що для нього означає робота з AJ.
Тренера цитує ресурс boxingnews24.com:
«Для мене це великий виклик, тому що я вперше готую важкоатлета до бою за титул чемпіона світу. Це свого роду мрія. Це виклик, який мені подобається. Він програв Усик рішенням суддів і явно програв. Тепер я повинен повернути його. Це дуже важливо для мене, як для тренера. У разі успіху, у мене буде чемпіон світу в суперважкій вазі, краще не придумаєш.
У мене були чемпіони світу практично у всіх вагових категоріях, але ніколи в суперважкій вазі. Ось чому моя робота з ним особлива. Якщо у мене немає чемпіона в суперважкій дивізіоні, то моя тренерська кар'єра не повноцінна».
Роберт Гарсія розповів про підготовку Ентоні Джошуа до реваншу проти Олександра Усика (19-0, 13 КО).
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