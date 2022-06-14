Роберт Гарсія: «У команди Джошуа був неправильний план на бій з Усик»

Тренер вважає, що в поразці британця в поєдинку з українцем винна команда AJ

Роберт Гарсія, тренер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), вважає, що в ураженні його підопічного в поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO) винна команда AJ.

Тренера цитує портал ringnews24.com:

«Коли ви б'єтеся з хлопцем, який набагато менше вас і у вас перевага в рості, розмаху рук, вазі і потужності, то ви повинні скористатися цим, але як виявилося, у команди Джошуа був зовсім інший план. Я навіть не хочу обговорювати їх стратегію, але можу сказати одне, що Ентоні отримав неправильні інструкції. Джошуа з тих боксерів, які завжди прислухаються до свого кута, тому він зробив те, що йому сказали, хоч це були неправильні установки».

Роберт Гарсія розповів про спільну співпрацю з Ентоні Джошуа.