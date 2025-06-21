Рогава переміг Стальченка одноголосним рішенням суддів на Гран-прі WBC
Цотне зберіг свій нуль у графі поразок
близько 2 годин тому
Українці Цотне Рогава (12-0, 8 КО) та Віталій Стальченко (10-1, 6 КО) зустрілися в очному поєдинку у другому раунді боксерського Гран-прі WBC у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Рогава здобув перемогу одноголосним рішенням суддів: один із них нарахував 60-54, ще двоє — 58-56.
Нагадаємо, в першому раунді турніру Рогава достроково переміг австралійця Льюїса Кларка (6-2, 3 КО), тоді як Стальченко здолав боснійця Дулана Раджича (0-1) за очками.
WBC за день до боїв Гран-прі змінила суперників чотирьом українцям.
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