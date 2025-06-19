Олег Гончар

Світова боксерська рада (WBC) внесла зміни до правил Гран-прі, що проходить у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, передає портал LuckyPunch.

У WBC заборонили поєдинки між боксерами з однієї країни в рамках турніру. Ця зміна вплинула на українських учасників, які отримали нових суперників.

Максим Молодан (12-0, 7 КО), який мав битися зі співвітчизником Дмитром Рибалком (10-0-1, 5 КО) у 1/8 фіналу середньої ваги, прямо під час виходу на зважування дізнався про нового опонента. Замість Рибалка він зустрінеться з 27-річним французом Епхремом Баріко (11-0, 6 КО), відомим своєю агресивною манерою бою. Баріко в першому бою переміг узбека Сухробджона Каїмова.

Дмитро Рибалко також отримав нового суперника, але його ім’я поки не оголошено.

У важкій вазі Цотне Рогава (11-0, 8 КО) і Віталій Стальченко (10-0, 6 КО), які мали битися між собою, дізнаються імена нових опонентів під час зважування. Рогава в першому бою нокаутував Льюїса Кларка, а Стальченко здолав Ділана Раджича за очками.