Олег Гончар

Регулярний чемпіон WBA у напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 КО) в інтерв’ю Boxing Scene прокоментував можливий поєдинок із 46-річним ексчемпіоном у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО).

Ромеро бачить у цьому бою шанс увійти до Зали слави, адже перемога над легендою, такою як Пак’яо, стала б значним досягненням.

"Член Зали слави в моєму резюме, хто б цього не хотів? Це найпростіший спосіб потрапити до Зали слави". Роландо Ромеро

Ромеро підкреслив, що бій із Пак’яо був би цікавим для вболівальників і підтвердив би його високий рівень. Боксер вважає, що виклик від легенди свідчить про його потенціал і здатність привертати увагу до поєдинку.

За словами Роландо, мотивація для нього — не гроші, а спортивна слава.

Коментуючи нещодавній бій Пак’яо проти Маріо Барріоса, який завершився нічиєю, Ромеро зазначив, що бачив перемогу Менні, хоча визнав, що Барріос домінував у останніх трьох раундах.

Нагадаємо, Раніше Тімоті Бредлі назвав бій Пак’яо – Барріос розчаровуючим і закликав чемпіона завершити кар'єру.