Олег Гончар

Ексчемпіон світу Тімоті Бредлі висловив розчарування боєм між 46-літнім Менні Пак’яо (62-8-3, 39 КО) та чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО), який завершився нічиєю, передає портал Boxing News 24.

Бредлі похвалив суддівство, назвавши його бездоганним, але зазначив, що віддав би перемогу Барріосу. Водночас він вважає нічию справедливим результатом. За його словами, бій нагадував спаринг високого рівня, подібний до поєдинку Серрано проти Тейлор, але не виправдав очікувань.

Якщо ти не можеш перемогти 46-річного Пак’яо – тобі не місце на рингу.

Тімоті зазначив, що Пак’яо виглядав повільніше, ніж раніше, пропускаючи удари, які зазвичай уникав, а Барріос не продемонстрував потрібної рішучості. Бредлі розкритикував відсутність у Барріоса "серця" та закликав його завершити кар’єру.

Це друга поспіль нічия для Барріоса, який у листопаді 2024 року також звів унічию бій проти Абеля Рамоса.

Нагадаємо, ESPN включив 46-річного Пак’яо в ТОП-10 напівсередньоваговиків.

Також Пакʼяо після бою с Барріосом відповів, чи продовжить свою кар'єру.