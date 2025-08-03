Олег Гончар

На Лонг-Біч (США), відбувся вечір боксу, де 39-річний американець Габріель Росадо (27-17-1, 16 КО) повернувся після дворічної паузи в бою у напівважкому дивізіоні проти аргентинця Криспуло Хав’єра Андіно (26-18-1, 12 КО)

В першому раунді Росадо накинувся на суперника та серією ударів відправив того в нокаут.

He’s back! Gabriel Rosado (27-17-1) 🇺🇸 makes a successful return to the light heavyweight division after over two years, stopping Crispulo Javier Andino (26-18-1) 🇦🇷 in the first round in Long Beach, California.



#RosadoAndino pic.twitter.com/92BWXpr8Mf — Permante (@PermantexG) August 3, 2025

Завдяки перемозі Росадо перервав серію з чотирьох поразок від Хайме Мунгії, Шейна Мозлі-молодшого, Алі Ахмедова та Бектеміра Мелікузієва.

Нагадаємо, Реджіс Прогрейс вижив у війні з Діасом та здобув перемогу.