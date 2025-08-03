Росадо після двох років простою повернувся в ринг із нищівним нокаутом
Американець завершив бій у першому раунді
11 хвилин тому
На Лонг-Біч (США), відбувся вечір боксу, де 39-річний американець Габріель Росадо (27-17-1, 16 КО) повернувся після дворічної паузи в бою у напівважкому дивізіоні проти аргентинця Криспуло Хав’єра Андіно (26-18-1, 12 КО)
В першому раунді Росадо накинувся на суперника та серією ударів відправив того в нокаут.
Завдяки перемозі Росадо перервав серію з чотирьох поразок від Хайме Мунгії, Шейна Мозлі-молодшого, Алі Ахмедова та Бектеміра Мелікузієва.
Нагадаємо, Реджіс Прогрейс вижив у війні з Діасом та здобув перемогу.
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