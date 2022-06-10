Продівус здивований, що його називають шанувальником «руского міра» і назвав росію ворогом

Президент ФБУ і віце-президент IBA заявив, що його ніщо не пов'язує з агресором

Президент Федерації боксу України, який зберіг за собою посаду після скандальних виборів, І віце-президент IBA, яку очолює росіянин, що підтримує окупацію Криму (в його кабінеті важить карта росії з Кримом), Володимир Продівус не розуміє, чому в ЗМІ його називають шанувальником «руського міра».

В своєму Facebook він написав про те, що з 2014 року не веде бізнесу в росії, не платить там податків, а його виборча посада в IBA потрібна виключно для того, щоб відстоювати інтереси України. Правда, після цього в ФБУ визнали, що українських боксерів засудили в півфіналі чемпіонату Європи.

«Бачу, що моє прізвище не дає спокою «мисливцям за дешевими сенсаціями». Вже все давно прокоментовано, але оскільки комусь потрібно повторити двічі, я повторюся. У мене немає ніякої глобальної любові до Росії, як і будь-якої іншої любові взагалі. Чому в ЗМІ моє ім'я звучить в числі шанувальників «російського світу» мені невідомо. Немає нічого, щоб пов'язувало мене з руськими і що було б хоч якоюсь основою для таких повідомлень. Хіба для когось секрет, що багато років до російсько-української війни росіяни, так само як і білоруси, вважалися одними з основних партнерів українців у всіх сферах діяльності? Це було закріплено юридично участю України у різноманітних міжнародних організаціях, і це відчувалося неформально через міцні суспільно-економічні зв'язки наших країн. Зараз все змінилося – Росія змінила статус союзника на статус ворога, який вбиває українців. Все, крапка. Я не заробляю гроші в Росії і не плачу податків в російський бюджет. При цьому, для ведення масштабного бізнесу, як у мене, необхідно контролювати сотні підприємств, у кожного з яких своя історія, цілі і своя команда. Починаючи з 2014 року я став ініціатором повного виведення будь-яких своїх економічних інтересів з території Російської Федерації. При цьому, навіть в найактивніші роки їх обсяг ніколи не був вирішальним в загальному потоці моїх інтересів. Бачу, що деякі «кивають» в бік Януковича: мовляв, я заробив фантастичні гроші саме в тандемі з оточенням колишнього президента. Це теж не відповідає дійсності. Але якраз в ті часи жодного журналіста не зацікавила доля «Мостобуда» і його боротьби від зазіхань родичів Віктора Федоровича. Я про це на кожному розі не кричав, але багато хто про ситуацію були в курсі, але промовчали. Ще раз про Міжнародну асоціацію боксу, де я зараз займаю пост віце-президента, а президентом є росіянин Умар Кремльов. Вважаю важливим, щоб голос України і українського народу звучав зараз максимально впевнено і максимально звідусіль. Ми не повинні здавати свої позиції, щоб один раз влаштувати гучну піар-акцію, а після цього втратити доступ до глобальної аудиторії. Посада віце-президента – виборна! Тобто не Умар Кремльов мене призначив своїм рішенням, а офіційні представники національних боксерських федерацій видали мені, як представнику України, кредит довіри. З Україною був, для України працюю і сподіваюся, що ніщо і ніхто не завадить мені бути з Україною і українським народом».

До початку повномасштабного вторгнення Продівус обіймався з Умаров Кремльовим, очолювана яким Федерація боксу росії підтримує війну в Україні, і говорив про єдність народів. Після початку війни Продівус отримував подяку з рук Кремлева і їздить з ним на офіційні зустрічі, пояснюючи це тим, що як віце-президент IBA повинен брати в них участь.

Нагадаємо, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт засудив Продівуса і закликав його негайно покинути посаду в IBA.