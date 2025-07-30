російська жертва Усика проведе поєдинок у США
Його суперником стане польський ветеран
9 хвилин тому
Відомий російський суперважковаговик Мурат Гассієв дізнався ім'я свого наступного суперника.
Як повідомив промоутер Кирило Щекутьєв для рашистських ЗМІ, Гассієв розділить ринг у США з поляком Анджеєм Вавжиком (34-5, 20 KO).
«Наступний бій Мурата Гассієва відбудеться 23 серпня в Маямі. Суперником буде поляк Анджей Вавжик. Бій буде розрахований на 10 раундів».
Останній бій Гассієв провів у жовтні минулого року, коли переміг Кема Юнгквіста технічним нокаутом у 5-му раунді.
Вавжик востаннє бився у лютому, коли достроково програв співвітчизнику Даміану Книбі. При цьому Анджей йде на серії з трьох поразок поспіль.
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