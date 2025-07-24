Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Тоні Белью для ESI поділився думками про те, хто з відомих боксерів міг би стати гідним суперником для триразового абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Ви сказали, що один із небагатьох супертяжів в історії, який міг би створити проблеми Усикові, – це Леннокс Льюїс. А є ще хтось, хто, на вашу думку, міг би його перемогти?

«Майк Тайсон і Мохаммед Алі. Сто відсотків. Оцей стиль, оця невловимість, ця швидкість. Усик не такий швидкий, як Мохаммед Алі в надважкій вазі».

Хіба вони не боксували в подібній вазі?

«Так. Насправді Усик важчий за Мохаммеда Алі. Значно важчий зараз. Але такого швидкогорукого супертяжа, як Алі, більше ніколи не було. Майк Тайсон у своїй найкращій формі – він був жорстоким і безжальним. Але я думаю, що Усик зробив би з Тайсоном те саме, що зробив з Муратом Гассієвим.

Він просто тримав би дистанцію. Просто тримав би дистанцію. Він зараз настільки розумний. Він знає, як зв’язувати суперників, як закривати їх у ближньому бою, як правильно хапати в клінчі. Він адаптувався і вивчив усі ці дрібні хитрощі – бій за боєм.

Він дуже багато навчився у поєдинку з Ентоні Джошуа, коли пропустив кілька ударів. Ми бачили, як він був травмований – Джошуа його зачепив, Ф’юрі теж. Але він показав, що може витримати важкі моменти. Він усе зчитує. Він настільки витривалий, рухливий і невловимий. Він усе прораховує».

Раніше Белью назвав єдиного бійця, який має шанс у поєдинку з Усиком.