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Роуч про повернення Пакьяо: «Його дружина не хоче, щоб він бився»

Спеціаліст не вірить в повернення свого головного підопічного
Бокс Професійний бокс
07:45
Роуч про повернення Пакьяо: «Його дружина не хоче, щоб він бився»

Фредді Роуч, тренер екс-чемпіона світу в восьми вагових категоріях Менні Пакьяо (62-9, 39 КО) висловився про можливе повернення свого підопічного в бокс. Слова фахівця приводить BoxingScene.

«Думаю, що Пакьяо остаточно закінчив з боксом. Я не думаю, що йому є що доводити, оскільки він зробив все, що міг. Він нікому нічого не винен. Якщо він захоче повернутися і боксувати, я сподіваюся, він вибере мене своїм тренером.

Зараз він подорожує. Він любить їздити по різних містах, куди він бере з собою сім'ю. Він любить подорожувати і робить те, що йому подобається. Наскільки я знаю, його дружина не хоче, щоб він бився. Якщо він мені подзвонить і запитає, я йому скажу: «Тобі не потрібно нічого нікому доводити».

Якщо він хоче повернутися, я хотів би допомогти йому і побажати йому удачі. Але його дружина і всі інші не хочуть, щоб він повертався. Є набагато більше людей, які вважають, що йому не потрібно повертатися. Що він повинен довести?».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пакьяо проведе виставковий поєдинок проти корейського відеоблогера.


Карен Агабекян
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Менні Пакьяо Фредді Роуч

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