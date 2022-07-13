Роуч про повернення Пакьяо: «Його дружина не хоче, щоб він бився»

Фредді Роуч, тренер екс-чемпіона світу в восьми вагових категоріях Менні Пакьяо (62-9, 39 КО) висловився про можливе повернення свого підопічного в бокс. Слова фахівця приводить BoxingScene.

Зараз він подорожує. Він любить їздити по різних містах, куди він бере з собою сім'ю. Він любить подорожувати і робить те, що йому подобається. Наскільки я знаю, його дружина не хоче, щоб він бився. Якщо він мені подзвонить і запитає, я йому скажу: «Тобі не потрібно нічого нікому доводити».

Якщо він хоче повернутися, я хотів би допомогти йому і побажати йому удачі. Але його дружина і всі інші не хочуть, щоб він повертався. Є набагато більше людей, які вважають, що йому не потрібно повертатися. Що він повинен довести?».