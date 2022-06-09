Рой Джонс: «Я б порадив Альваресу зустрітися з Головкіним»
Рой Джонс-молодший, Мігель Котто, Джеймс Тоні будуть введені в Міжнародний зал боксерської слави
Також серед номінантів 2022 року – Холлі Холм та Регіна Хальміх
15:23
Мігель Котто / Фото - TwitterРой Джонс-молодший, Мігель Котто, Джеймс Тоні, Холлі Холм та Регіна Хальміх найближчим часом будуть введені в Міжнародний зал боксерської слави. Про це повідомляє CBS.
Легенди 2022 року будуть введені в Зал разом з номінантами 2021 і 2020 років, церемонії яких були перенесені через пандемію коронавірусу.
Відзначимо, що номінантів в Зал слави вибирають члени Асоціації письменників боксу Америки, а також група істориків боксу.
Церемонія щорічно проходить в червні в музеї Залу слави в Канастоті (штат Нью-Йорк, США).
А тим часом американський промоутер Дон Кінг заявив, що вечір боксу в Майамі, в головній події якого проведуть бій Даніель Дюбуа (17-1, 16 КО) та Тревор Брайан (22- 0, 15 КО), буде присвячений Україні.
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