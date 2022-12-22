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Рой Джонс назвав причину поразки Джошуа в реванші з Усиком

Легенда зазначив, що Ентоні не вистачило прорахованої агресії
Бокс Професійний бокс
22 грудня 11:49
Рой Джонс назвав причину поразки Джошуа в реванші з Усиком
Рой Джонс-молодший / Фото: Sky Sports

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс в інтерв'ю YouTube-каналу iD Boxing розповів, чого не вистачило Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) у другому бою з Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

«Питання не в тому, що потрібно робити, а в тому, щоб у тебе була продумана агресія. Ти повинен розрахувати свою агресію. Ти не можеш просто сказати: «Я буду агресивним». Ні, Усик був готовий до цього.

Тобі необхідна прорахована агресивність. Це означає, що у тебе є способи атакувати, але ти повинен робити це обачно, щоб він не зрозумів, що відбувається. Розумієте мене? Ви розумієте, а ось Джошуа – немає. І ніхто не пояснив йому це таким чином, тому Ентоні просто йшов вперед, і це не спрацювало. Усик просто підготувався до цього».

Нагадаємо, у Усика готові провести поєдинок проти Ф'юрі до 4 березня.

Карен Агабекян
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Рой Джонс-молодший Олександр Усик Ентоні Джошуа

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