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THE FOOTBALL REVIEW

Рой Джонс відповів Кличко: «Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, можеш мені зателефонувати»

Ветеран боксу навіть не розуміє, чому в Україні він в чорному списку після відвідування окупованого Криму
Бокс Професійний бокс
09:58
Рой Джонс відповів Кличко: «Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, можеш мені зателефонувати»

Екс-чемпіон світу з російським громадянством Рой Джонс в інтерв'ю YouTube-каналу ES News прокоментував критику з боку українського легендарного суперважковаговика Володимира Кличка.

«Багато людей продовжують говорити божевільні речі. Кличко намагається затягнути мене в політичний світ, але я не маю ніякого відношення до політики.

Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, можеш мені зателефонувати. Я маю на увазі, що все добре.

Чому ти націлився на мене? Я не маю ніякого відношення до цього. У мене є люди з обох сторін. Я нікого не хочу бачити на війні, тому що Ломаченко - один з моїх улюблених боксерів.

Думаєш, я хочу дивитися, як він воює з росією? У мене є 25 осіб, яких я треную в росії, діти-любителі, які не мають нічого спільного з цим. Я теж співчуваю цим дітям.

Я нікого не хочу бачити на війні. Ви не єдина людина, у якої проблеми. Не намагайся втягнути мене в це. Я не знаю, чому в Україні внесли мене в чорний список за відвідування Криму. Я навіть не розумів цього в 2015 році.

Оскільки я займаюся боксом, а ти хочеш загострити атмосферу, ти можеш прийти і отримати бій. В іншому випадку я не хочу чути, про що ти говориш».

Відзначимо, що Джонс раніше порушив українське законодавство, коли в серпні 2015 перетнув кордон Криму з боку росії. Тоді цей боксер, який зіпсував свою спадщину поразками від маловідомих опонентів, зустрівся з Володимиром Путіним і попросив про подвійне громадянство.

Нагадаємо, раніше Володимир Кличко заявив, що моральний компас Роя Джонса під великим питанням.


Карен Агабекян
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Володимир Кличко Рой Джонс-молодший

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