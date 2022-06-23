Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:30
live
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург. Пряма трансляція
18:20
Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Розьє: «Без сумнівів, Лома залишається однією з головних звірів у дивізіоні»

Та тренер вважає, що фактор віку може завадити перемогти Девіса
Бокс Професійний бокс
17:35
Розьє: «Без сумнівів, Лома залишається однією з головних звірів у дивізіоні»
Фото: ESPN

Американський тренер Андре Розьє гадає, що Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) все ще топовий боєць легкої ваги:

Без сумнів, Василь залишається одним із головних звірів у цій вазі. Яким би вийшов бій Ломаченка та Девіса? Тактичним, супер стратегічним. Вони обидва одні з найкращих бійців світу. Ми побачили б всі ці кути атак, швидкість. Було б дуже цікаво. Я хотів би побачити цей бій. На кого я поставив би? У мене правило, якщо всі параметри рівні, то потрібно ставити на молодість. Тільки з цієї причини мені довелося вибрати Джервонту.

Я не говорю, що саме цей фактор стане вирішальним. І якби мені довелося зробити остаточний вибір, мій розум міг би підказати мені щось ще. Але в будь-якому разі це був би просто фантастичний бій.

Нагадаємо, що українець через росіян втратив позиції в рейтингу P4P від ESPN.

Джерело: vringe.com Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Василь Ломаченко Андре Розьє Джервонта Девіс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Росіянин посунув Ломаченка в рейтингу P4P від ESPN
Росіянин посунув Ломаченка в рейтингу P4P від ESPN
Бокс Професійний бокс
14:56
Райан Гарсія: «Я впевнений, що поб'ю Девіса і зупиню його»
Райан Гарсія: «Я впевнений, що поб'ю Девіса і зупиню його»
Бокс Професійний бокс
21 червня 18:30
Два екс-суперника Ломаченко проведуть очний поєдинок в кінці літа
Два екс-суперника Ломаченко проведуть очний поєдинок в кінці літа
Бокс Професійний бокс
20 червня 09:21
Хірн вважає, що Ломаченко може стати новим лідером легкого дивізіону
Хірн вважає, що Ломаченко може стати новим лідером легкого дивізіону
Бокс Професійний бокс
18 червня 11:56
Промоутер Ломаченка поміркував щодо можливого поєдинку українця з абсолютним чемпіоном Хейні
Промоутер Ломаченка поміркував щодо можливого поєдинку українця з абсолютним чемпіоном Хейні
Бокс Професійний бокс
17 червня 10:57
Бредлі: «Ніхто не знає, яким Ломаченко повернеться після війни. Побачивши мертві тіла, борючись за країну»
Бредлі: «Ніхто не знає, яким Ломаченко повернеться після війни. Побачивши мертві тіла, борючись за країну»
Бокс Професійний бокс
16 червня 14:38

Новини: Бокс

Продівус: «Розумію, що вся увага спрямована на фронт, але позбавляти ціле покоління українських боксерів, віддаючи його в руки шахраїв – злочинно»
Продівус: «Розумію, що вся увага спрямована на фронт, але позбавляти ціле покоління українських боксерів, віддаючи його в руки шахраїв – злочинно»
Аматорський бокс
17:46
Розьє: «Без сумнівів, Лома залишається однією з головних звірів у дивізіоні»
Розьє: «Без сумнівів, Лома залишається однією з головних звірів у дивізіоні»
Професійний бокс
17:35
Офіційно. Поєдинок Руїс – Ортіс відбудеться 4 вересня
Офіційно. Поєдинок Руїс – Ортіс відбудеться 4 вересня
Професійний бокс
16:53
З українцем битися не стане? Батько Ф’юрі вважає, що перемога Джошуа може повернути Тайсона на ринг
З українцем битися не стане? Батько Ф’юрі вважає, що перемога Джошуа може повернути Тайсона на ринг
Професійний бокс
15:36
Росіянин посунув Ломаченка в рейтингу P4P від ESPN
Росіянин посунув Ломаченка в рейтингу P4P від ESPN
Професійний бокс
14:56
«Тест на допінг, два мільйони та тампони». Зухвалий блогер Джейк Пол все ж поб’ється з Томмі Ф’юрі
«Тест на допінг, два мільйони та тампони». Зухвалий блогер Джейк Пол все ж поб’ється з Томмі Ф’юрі
Професійний бокс
13:06
Усик та Джошуа не стали чекати та вийшли в ринг за 2 місяці до реваншу
Усик та Джошуа не стали чекати та вийшли в ринг за 2 місяці до реваншу
Професійний бокс
11:44
Ярд: «Якщо Джошуа буде йти на Усика, то той не впорається»
Ярд: «Якщо Джошуа буде йти на Усика, то той не впорається»
Професійний бокс
09:37
Кличко закликав Євросоюз надати Україні статус кандидата на членство
Кличко закликав Євросоюз надати Україні статус кандидата на членство
Професійний бокс
22 червня 20:45
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Інші
17 червня 18:38
Всі новини