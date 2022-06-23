Розьє: «Без сумнівів, Лома залишається однією з головних звірів у дивізіоні»

Фото: ESPN

Американський тренер Андре Розьє гадає, що Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) все ще топовий боєць легкої ваги:



Я не говорю, що саме цей фактор стане вирішальним. І якби мені довелося зробити остаточний вибір, мій розум міг би підказати мені щось ще. Але в будь-якому разі це був би просто фантастичний бій.