Росіянин посунув Ломаченка в рейтингу P4P від ESPN
Розьє: «Без сумнівів, Лома залишається однією з головних звірів у дивізіоні»
Та тренер вважає, що фактор віку може завадити перемогти Девіса
17:35
Фото: ESPN
Американський тренер Андре Розьє гадає, що Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) все ще топовий боєць легкої ваги:
Без сумнів, Василь залишається одним із головних звірів у цій вазі. Яким би вийшов бій Ломаченка та Девіса? Тактичним, супер стратегічним. Вони обидва одні з найкращих бійців світу. Ми побачили б всі ці кути атак, швидкість. Було б дуже цікаво. Я хотів би побачити цей бій. На кого я поставив би? У мене правило, якщо всі параметри рівні, то потрібно ставити на молодість. Тільки з цієї причини мені довелося вибрати Джервонту.
Я не говорю, що саме цей фактор стане вирішальним. І якби мені довелося зробити остаточний вибір, мій розум міг би підказати мені щось ще. Але в будь-якому разі це був би просто фантастичний бій.
Нагадаємо, що українець через росіян втратив позиції в рейтингу P4P від ESPN.
Коментарі 0