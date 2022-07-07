Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс в коментарі YouTube-каналу FightHype.com заявив, що буде вболівати за чемпіона WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО ) в реванші з його колишнім суперником Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО ).

Думаю, що події в Україні, ймовірно, додадуть Усику мотивації. Він буде думати: «Я роблю це заради свого народу, заради своєї країни. Я ні за що не програю і залишуся чемпіоном». Думаю, що у Усика така ментальність. Також Олександр – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг. Тому я б'юся з лівшею, адже хочу приготуватися на той випадок, якщо доведеться битися з Усиком».