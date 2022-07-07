Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс в коментарі YouTube-каналу FightHype.com заявив, що буде вболівати за чемпіона WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО ) в реванші з його колишнім суперником Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО ).
«Думаю, що робота Джошуа з Робертом Гарсією – це добре. Ентоні потрібен був мексиканець на його боці. При цьому, Роберт робить всіх своїх бійців більш агресивними і контратакуючими. Агресія – саме той аспект, який необхідний Джошуа. Усик безстрашний. Важко перемогти людину без страху, який дуже впевнений в собі. Думаю, це один з ключів до перемоги, коли ти впав або коли всі в тобі сумніваються. Впевненість перемагає.
Думаю, що події в Україні, ймовірно, додадуть Усику мотивації. Він буде думати: «Я роблю це заради свого народу, заради своєї країни. Я ні за що не програю і залишуся чемпіоном». Думаю, що у Усика така ментальність. Також Олександр – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг. Тому я б'юся з лівшею, адже хочу приготуватися на той випадок, якщо доведеться битися з Усиком».
Нагадаємо, реванш Усика і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Раніше Дерек Чісора назвав Джошуа єдиний спосіб зупинити Усика.
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