Усик: «Ми з командою попрацюємо над тим, аби я не повторив помилок першого поєдинку з Джошуа»

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Чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) заявив, що його не цікавить, як зміниться Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) після поповнення у тренерському штабі:



Я купу разів переглянув перший бій проти Джошуа з усією командою та моїм тренером. Ми подивимося, які помилки я зробив, і обов'язково над ними попрацюємо, щоб більше їх не повторювати.

Коли Ентоні б'ється, він не думає про те, що він повинен робити. Він лише думає, як перемогти. Перебуваючи у своєму кутку, я думаю над тим, що каже тренер. Що мені потрібно зробити. Яким буде його наступний крок? Як він буде рухатися? Після цього я можу вже щось зробити.