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Усик: «Ми з командою попрацюємо над тим, аби я не повторив помилок першого поєдинку з Джошуа»

20 серпня пройде реванш надважковаговиків
Бокс Професійний бокс
16:01
Усик: «Ми з командою попрацюємо над тим, аби я не повторив помилок першого поєдинку з Джошуа»
Фото: Matchroom

Чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) заявив, що його не цікавить, як зміниться Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) після поповнення у тренерському штабі:

Я не думаю про нього, або про те, що він збирається робити у рингу. Мені дійсно не має значення, чи буде у нього нова тактика чи новий тренер. Я зосереджений лише на собі.

Я купу разів переглянув перший бій проти Джошуа з усією командою та моїм тренером. Ми подивимося, які помилки я зробив, і обов'язково над ними попрацюємо, щоб більше їх не повторювати.

Коли Ентоні б'ється, він не думає про те, що він повинен робити. Він лише думає, як перемогти. Перебуваючи у своєму кутку, я думаю над тим, що каже тренер. Що мені потрібно зробити. Яким буде його наступний крок? Як він буде рухатися? Після цього я можу вже щось зробити.

Джо Джойс (14-0, 13 KO) впевнений, що здатний нокаутувати Усика та Джошуа.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Олександр Усик

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