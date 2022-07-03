Сенченко: «Були моменти, коли Чухаджяну з Мінто було непросто»

Команда Карена Чухаджяна / фото - Instagram Сенченка

В’ячеслав Сенченко, тренер чемпіона IBF Inter-Continental в напівсередній вазі Карена Чухаджяна (21-1, 11 КО), ексклюзивно для LuckyPunch прокоментував перемогу підопічного над австралійцем Блейком Мінто (14-3-2, 3 КО) 2 липня в вечорі боксу в німецькому Ердінзі.

Цей бій показав нам, що є ще над чим працювати, є куди рости. Я задоволений, в принципі, що бій пройшов півдистанції, ми побачили над чим нам працювати і де ще нам потрібно додати аби наступні бої буди ще яскравіші.

Австралієць здивував стійкістю, добре тримав удар, було в нього бажання боксувати, не здаватись. Були моменти, коли Карену з ним було непросто.

Поєдинок планувався на 12 раундів, тому ми знали, що не треба поспішати. Ми з кожним раундом нарощували темп і свою перевагу».