«Таких, можливо, більше не буде». У росії висловилися щодо рішення Ломаченка завершити кар'єру

Відомий російський суперважковаговик Дмитро Кудряшов в інтерв'ю YouTube-каналу Meta Fight висловився про рішення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити професійну кар'єру.

«Одним словом можна? Унікум. Ломаченко – це унікум. Він дійсно боксерський вундеркінд. Те, що він робить, – це дуже круто. Ми всі бачили, як вони готувалися: бігали марафони, перепливали затоки.

Таких, можливо, більше не буде. Яке місце він міг би зайняти? Напевно, він не такий популярний, як Тайсон, але ті, хто розбирається в боксі, думаю, високо оцінюють його майстерність».