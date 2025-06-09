«Таких, можливо, більше не буде». У росії висловилися щодо рішення Ломаченка завершити кар'єру
Василя назвали унікумом
близько 6 годин тому
Відомий російський суперважковаговик Дмитро Кудряшов в інтерв'ю YouTube-каналу Meta Fight висловився про рішення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити професійну кар'єру.
«Одним словом можна? Унікум. Ломаченко – це унікум. Він дійсно боксерський вундеркінд. Те, що він робить, – це дуже круто. Ми всі бачили, як вони готувалися: бігали марафони, перепливали затоки.
Таких, можливо, більше не буде. Яке місце він міг би зайняти? Напевно, він не такий популярний, як Тайсон, але ті, хто розбирається в боксі, думаю, високо оцінюють його майстерність».
Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. У травні минулого року українець достроково переміг Камбососа у своєму останньому бою, завоювавши титул IBF у легкій вазі.