«Таких, можливо, більше не буде». У росії висловилися щодо рішення Ломаченка завершити кар'єру

Василя назвали унікумом

близько 6 годин тому

Василь Ломаченко / Фото - ESPN
Василь Ломаченко / Фото - ESPN
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Володимир Кириченко

Відомий російський суперважковаговик Дмитро Кудряшов в інтерв'ю YouTube-каналу Meta Fight висловився про рішення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити професійну кар'єру.

«Одним словом можна? Унікум. Ломаченко – це унікум. Він дійсно боксерський вундеркінд. Те, що він робить, – це дуже круто. Ми всі бачили, як вони готувалися: бігали марафони, перепливали затоки.

Таких, можливо, більше не буде. Яке місце він міг би зайняти? Напевно, він не такий популярний, як Тайсон, але ті, хто розбирається в боксі, думаю, високо оцінюють його майстерність».

Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри. У травні минулого року українець достроково переміг Камбососа у своєму останньому бою, завоювавши титул IBF у легкій вазі.

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БоксНовини СпортуДмитро КудряшовВасиль Ломаченко

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