Сергій Лапін назвав трійку найкращих боксерів у історії
СЕО команди Усика назвав легендарних боксерів
близько 1 години тому
Директор команди триразового абсолютного чемпіона світу Олександра Усика Сергій Лапін в коментарі Ready To Fight озвучив свою трійку найвидатніших боксерів в історії.
На першому місці – Мухаммед Алі, на другому – Усик, на третьому – Василь Ломаченко.
«Алі – символ мужності й розуму в ринзі. Усик – приклад дисципліни, духовної сили й універсальності. Ломаченко – уособлення технічної досконалості та творчості в боксі».
