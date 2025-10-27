Сергій Лапін назвав Хижняка своїм найскладнішим суперником в кар'єрі
Директор команди Усика зміг перемогти, але є нюанс
близько 2 годин тому
Олександр Хижняк
Директор команди абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін в інтерв’ю Ready To Fight назвав найсильнішого суперника, з яким зустрічався у ринзі.
Найсильнішим у Лапіна був олімпійський чемпіон Олександр Хижняк.
«Хижняк створює масу проблем завдяки надзвичайно високотемповій роботі. Постійний тиск, шалений ритм і неймовірна працездатність — це те, що робить його унікальним».
Лапін переміг Хижняка у 2013 році на турнірі в Івано-Франківську.
Нагадаємо, Хижняк хоче працювати з командою Усика у професійному боксі.