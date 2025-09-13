Серхіо Мора прогнозує перемогу Кроуфорда над Канело
Ексчемпіон світу вважає, що Альварес втратив швидкість, а Кроуфорд має потрібні інструменти для тріумфу
38 хвилин тому
Колишній чемпіон світу Серхіо Мора в інтерв'ю DAZN Boxing поділився прогнозом на бій абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) проти володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).
«Мені подобається Кроуфорд. У нього є габарити. У нього є правильні інструменти, щоб перемогти такого бійця, як Канело, у якого повільні ноги. Він важче б'є. У нього багато зношеності через велику кількість боїв. Кроуфорд, навіть будучи трохи старшим, має менше зношеності тіла».
Мора наголосив, що Кроуфорд виглядає більшим і "злим хлопцем", який набирає масу правильно.
Альварес має вражаючий послужний список, але після останніх боїв демонструє ознаки втоми.
Поєдинок Альварес - Кроуфорд відбудеться 13 вересня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Бій транслюватиме Netflix.
Матеріали по темі
Кроуфорд: «Подивіться на все це, я б’юся з Канело. Що вони можуть сказати зараз?»
близько 20 годин тому