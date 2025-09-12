Володар титулу WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) під час пресконференції розповів, що для нього значить майбутній бій проти абсолютного чемпіона у другому середньому дивізіоні мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Цитує Кроуфорда The Ring.

«Для мене це чудове відчуття з однієї причини. Багато людей роками говорили, що я ні з ким не бився, що я не можу продавати бої, що в мене немає особистості, що я такий, що я сякий, і всі ці негативні речі.

І подивіться на все це, я б’юся з Канело. Що вони можуть сказати зараз?».