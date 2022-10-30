Шакур Стівенсон за підсумками бою з Ортісом назвав Ломаченка дуже повільним та старим

Американець впевнений, що Василь не переможе Хейні

Шакур Стівенсон

Колишній чемпіон в двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) за підсумками бою Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) і Джеймена Ортіса (16-1-1, 8 КО) заявив, що українець виглядає повільним і старим.



«Девін Хейні його поб'є. Він уже не той боєць, яким був раніше. Він дуже повільний і виглядає занадто старим».

Нагадаємо, раніше Ломаченко виграв у важкому поєдинку у Ортіса.