Володар титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) веде попередні переговори щодо поєдинку з Ештоном Сільвом (14-1, 10 КО).

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Про це повідомляє журналіст The Ring Майк Коппінджер із посиланням на власні джерела.

Shakur Stevenson and Ashton Sylve are in preliminary talks for a fight in early 2027, The Ring’s @MikeCoppinger has learned. Sylve’s promoter and MF Pro Boxing president Amer Abdallah, confirmed the ongoing talks: “We love the idea of the Shakur fight for Ashton and hope we can get a deal done.” — Ring Magazine (@ringmagazine) November 21, 2026

За його інформацією, бій може відбутися на початку 2027 року. Президент MF Pro Boxing та промоутер Сільва Амер Абдалла підтвердив діалог між сторонами.

Очікується, що в разі досягнення домовленості поєдинок відбудеться в легкій вазі (до 61,2 кг).

Нагадаємо, WBO зобов’язала американця провести захист чемпіонського поясу проти Реймонда Мураталлы (25-0, 17 КО). На 30 листопада призначені промоутерські торги за право організації цього бою, результати яких можуть вплинути на подальші плани Стівенсона.

Востаннє Шакур виходив на ринг у січні 2026 року, коли переміг Теофімо Лопеса одностайним рішенням суддів та завоював титул.

22-річний Сільва здобув три перемоги поспіль після поразки нокаутом від Лукаса Бахді у липні 2024 року. В останньому поєдинку, який відбувся у червні 2026-го, він переміг колишнього чемпіона світу Джозефа Діаса одностайним рішенням.