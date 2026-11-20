WBO призначила торги щодо бою між Шакуром та Мураталлою
Оприлюднені відсотки розподілу гонорару
Світова боксерська організація (WBO) призначила промоутерські торги щодо поєдинку володаря WBO у першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО) та обов’язкового претендента Реймонда Мураталли (25-0, 17 КО).
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Про це президент організації Густаво Олівері.
Торги відбудуться 30 листопада у штаб-квартирі WBO, Сан-Хуан, Пуерто-Рико. Розподіл гонорару: 75/25 або 80/20 залежно від місця проведення бою.
Шакур у січні переміг Теофімо Лопеса.
Мураталла останній бій провів у серпні, здолавши Робсона Консейсао. Згодом у вересні він зробив вакантним свій чемпіонський титул IBF у легкому дивізіоні.
Раніше Стівенсон припинив співпрацю з Zuffa Boxing і назвав нові цілі.
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