Шатернікова назвала критиків Бубки Шаріковими
Віцепрезидентка НЛПБУ публічно висловила позицію
близько 5 годин тому
Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова стала на підтримку олімпійського чемпіона Сергія Бубки на тлі дискусії щодо його державного звання.
У своєму дописі Шатернікова зазначила, що зосереджена на розвитку українського спорту та підтримці ветеранів через спортивні проєкти. Вона висловила повагу до Бубки та додала, що підтримує його позицію і назвала його критиків сучасними Шаріковими. Окремо функціонерка поширила в сторіс заяву Катерини Усик із підписом про солідарність із її думкою.
Раніше скелетоніст Владислав Гераскевич із трибуни Верховної Ради закликав ініціювати позбавлення Бубки звання Героя України.