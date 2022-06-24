Шелестюк анонсував свій наступний поєдинок
Шелестюк наступний поєдинок проведе в серпні
Українець проведе реванш з Маестре
12:03
Фото: Showtime
Олімпійський призер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 KO) повернеться в ринг в серпні.
Серед можливих суперників українця є топові бійці напівсереднього дивізіону Конор Бенн (21-0, 14 KO) та Вьорджил Ортіс (18-0, 18 KO), та, ймовірно, Шелестюк проведе другий бій з Габріелем Маестре (4-0-1, 3 KO), повідомляє LuckyPunch.net.
Нагадаємо, що в березні Тарас та венесуелець не виявили переможця.
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