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Шелестюк наступний поєдинок проведе в серпні

Українець проведе реванш з Маестре
Бокс Професійний бокс
12:03
Шелестюк наступний поєдинок проведе в серпні
Фото: Showtime

Олімпійський призер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 KO) повернеться в ринг в серпні.

Серед можливих суперників українця є топові бійці напівсереднього дивізіону Конор Бенн (21-0, 14 KO) та Вьорджил Ортіс (18-0, 18 KO), та, ймовірно, Шелестюк проведе другий бій з Габріелем Маестре (4-0-1, 3 KO), повідомляє LuckyPunch.net.

Нагадаємо, що в березні Тарас та венесуелець не виявили переможця.


Олег Шумейко-молодший
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Тарас Шелестюк

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