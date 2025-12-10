Шілдс проведе реванш з Крюс-Дезурн
Абсолютна чемпіонка світу в надважкій вазі зустрінеться з давньою суперницею
близько 2 годин тому
За інформацією ESPN, наступною суперницею абсолютної чемпіонки в надважкій вазі Кларесси Шилдс (17-0, 3 KO) стане Франшон Крюс-Дезурн.
Поєдинок відбудеться 22 лютого на Little Caesars Arena в Детройті, штат Мічиган, США.
Спортсменки зустрічалися в листопаді 2016-го року й тоді Шилдс здобула перемогу одностайним рішенням у своєму професійному дебюті.
У останньому бою чемпіонка перемогла Лані Деніелс.
