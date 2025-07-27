Шілдс впевнено захистила титул абсолютної чемпіонки світу
Американка рішенням суддів перемогла Деніелс
близько 2 годин тому
Кларісса Шілдс / Фото - Yahoo
Абсолютна чемпіонка світу у надважкій вазі американка Кларісса Шілдс (17-0, 3 KO) перемогла новозеландку Лані Деніелс (11-3-2, 1 КО) з Нової Зеландії.
Шілдс здобула перемогу одностайним рішенням суддів: 100-90, 99-91 і 99-91.
Поєдинок відбувся на івенті у Детройті.
Попередній бій Шілдс провела 2 лютого проти співвітчизниці Даніели Перкінс. Після того поєдинку в організмі Кларісси виявили сліди марихуани і тимчасово відсторонили, однак згодом відсторонення скасували.
Нагадаємо, Заяс завоював вакантний титул чемпіона WBO і став наймолодшим діючим чемпіоном світу.
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