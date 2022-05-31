Сиренко: «Кожен росіянин несе відповідальність за вторгнення»
Сіренко: «Сподіваюся, що наша команда зможе організувати кілька поєдинків до кінця цього року»
Владислав зазначив, що через війну не міг повноцінно тренуватися
20:47
Український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) висловився про своє повернення в ринг.
«Зараз у мене є можливість повноцінно тренуватися і готуватися до свого можливого поєдинку. Війна вплинула дуже сильно не тільки на тренувальний процес, але і на продовження моєї кар'єри в Україні в цілому.
Я з великою радістю і мотивацією хочу повернутися в ринг. Сподіваюся, що наша команда зможе організувати кілька поєдинків до кінця цього року. За суперників говорити поки рано, але можу сказати, що мотивація у мене неймовірна.
Скільки часу потрібно, щоб увійти в топ-5? Дуже часто задають питання такого характеру, на що мені дуже важко відповісти. Ми плідно працюємо для цього і сподіваємося, що дійдемо до цієї позиції в найближчому майбутньому».
Нагадаємо, раніше Сіренко виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський пояс.