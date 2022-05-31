Сіренко: «Сподіваюся, що наша команда зможе організувати кілька поєдинків до кінця цього року»

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) висловився про своє повернення в ринг.

Я з великою радістю і мотивацією хочу повернутися в ринг. Сподіваюся, що наша команда зможе організувати кілька поєдинків до кінця цього року. За суперників говорити поки рано, але можу сказати, що мотивація у мене неймовірна.

Скільки часу потрібно, щоб увійти в топ-5? Дуже часто задають питання такого характеру, на що мені дуже важко відповісти. Ми плідно працюємо для цього і сподіваємося, що дійдемо до цієї позиції в найближчому майбутньому».