Сіренко: «Україна обов'язково переможе, тому що ми на стороні добра»

Владислав зазначив, що не можна бути осторонь від політики

Український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) висловився про те, чи можна бути осторонь від політики.

«З особистого досвіду скажу, що неможливо бути осторонь від політики і не важливо, в якій сфері діяльності ти знаходишся. Хоча я раніше максимально намагався бути аполітичним. Те, що відбувається зараз – це геноцид мого народу. Це жахлива війна. Україна обов'язково переможе, тому що ми на стороні добра. А добро завжди перемагає. Пишаюся нашими захисниками, пишаюся бути українцем». Нагадаємо, Сіренко планує провести два поєдинки до кінця поточного року.