Сіренко виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський титул
Сіренко: «Україна обов'язково переможе, тому що ми на стороні добра»
Владислав зазначив, що не можна бути осторонь від політики
20:58
Український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) висловився про те, чи можна бути осторонь від політики.
«З особистого досвіду скажу, що неможливо бути осторонь від політики і не важливо, в якій сфері діяльності ти знаходишся. Хоча я раніше максимально намагався бути аполітичним. Те, що відбувається зараз – це геноцид мого народу. Це жахлива війна.
Україна обов'язково переможе, тому що ми на стороні добра. А добро завжди перемагає. Пишаюся нашими захисниками, пишаюся бути українцем».
Нагадаємо, Сіренко планує провести два поєдинки до кінця поточного року.