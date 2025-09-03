Скандальний кривдник Дерев'яченка в кінці 2025 року може провести бій
На нього не накладуть санкції через допінг
близько 2 годин тому
Інсайдер ESPN Сальвадор Родрігес повідомив, що скандальний мексиканський середньоваговик Хайме Мунгія (45-2, 35 КО) незабаром може повернутися на ринг.
«Зірка Тіхуани Хайме Мунгія має зелене світло на повернення на ринг і може зробити це у листопаді чи грудні. Джерела повідомили мені, що BBBofC та UKAD не накладуть на нього жодних санкцій».
Нагадаємо, що проба А, взята VADA 4 травня після перемоги у реванші над французом Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO), показала несприятливий аналітичний результат екзогенного походження метаболітів тестостерону. Згодом проба В показала такий же результат.
28-річний Мунгія у второму поєдинку з Сураче здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 117-111, 116-112, 117-111.
