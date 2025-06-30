Олег Гончар

Американський боксер легкої ваги Флойд Скофілд (19-0, 13 КО) поділився емоціями після блискавичної дострокової перемоги над ексчемпіоном Тевіном Фармером (33-9-1, 8 КО) в Анахаймі.

Поєдинок завершився технічним нокаутом на 78-й секунді першого раунду після того як Скофілд відправив суперника в два нокдауни, продемонструвавши вражаючу швидкість і точність.

Скофілд зізнався, що після хвилі критики серйозно замислювався про завершення кар'єри. Однак саме підтримка його маленького сина допомогла пережити складний період і не зійти з обраного шляху.

Також боксер нагадав про незавершене протистояння з чемпіоном WBC у легкій вазі Шакуром Стівенсоном, наголосивши, що їхній бій все одно відбудеться, і він реалізує задумане ще з лютого.

Нагадаємо, поєдинок зі Стівенсоном мав відбутися 22 лютого 2025 року, але Скофілд знявся через проблеми зі здоров’ям.