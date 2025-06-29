Скофілд несподівано знищив Фармера
Флойд розбив ексчемпіона Тевіна блискавичною атакою з перших секундах бою
близько 1 години тому
В Анахаймі (США) в легкій вазі молодий американський талант Флойд Скофілд (19-0, 13 КО) блискавично розправився з ексчемпіоном світу, співвітчизником Тевіном Фармером (33-9-1, 8 КО).
Бій розпочався з вибухового старту й уже на перших секундах Скофілд відправив Фармера в нокдаун ідеальною комбінацією з двох ударів.
Шокований Фармер піднявся, але видно було, що він не готовий продовжувати. Швидко стався другий нокдаун, але рефері дав йому можливість ще раз піднятися. Після наступних ударів рефері зупинив бій.
Результат: перемога Скофілда технічним нокаутом в першому раунді.
Раніше в Анахаймі Джейк Пол переміг Хуліо Сесара Чавеса-молодшого.
Також Хільберто Рамірес у важкому поєдинку здолав Юніера Дортікоса.