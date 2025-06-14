Денис Сєдашов

Відомий американський боксер та блогер Джейк Пол зізнався, що освідчення своїй коханій, нідерландській чемпіонці з ковзанярського спорту Ютті Леердам, стало для нього значно більш емоційним і нервовим моментом, ніж будь-який поєдинок. Слова наводить The Sun.

Я набагато більше нервував, коли робив пропозицію, ніж перед будь-яким боєм. Тож усім чоловікам, які планують освідчитися, раджу мати під рукою трохи віскі. Джейк Пол

Джейк зробив пропозицію в березні 2024 року під час романтичної подорожі на острів Сент-Люсія. Весілля відбулося вже у квітні. Пара разом із 2023 року.

Джейк Пол склав список найпереоціненіших спортсменів в історії: Роналду, Альварес, Джошуа — у топі.