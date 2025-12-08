Олег Гончар

Сол Дакрес (10-1, 3 КО) в коментарі порталу The Ring розповів, що здобув найбільшу перемогу кар’єри над непереможним Владиславом Сіренком (22-1), але заплатив за неї розривом біцепса вже в другому раунді.

Дакрес у липні на Вемблі переміг Сіренка одностайним рішенням, але вже в другому раунді порвав біцепс лівої руки лівим хуком. Британець продовжив бій, замаскувавши травму джебом, і здобув перемогу, хоча 8 раундів боксував з розірваним м’язом.

«Коли я виконав лівий хук, відчув клацання. Спробував ще раз — зрозумів, що все. Але продовжив». Сол Дакрес

МРТ показало повний відрив м’яза від сухожилля. Операція та реабілітація тривали 5 місяців.

«Це прикро, бо ця перемога дала мені хороший імпульс. Я повернувся в гру, а він був бійцем з топ-15 WBO, тож я мав би зайняти це місце в рейтингу. Після бою з Аделеє це було саме те, що мені було потрібно. Всі мене списували, але я зводив його в школу. Це був чудовий спосіб повернутися і закрити деяким рота. Ця травма була перешкодою на шляху, але ми вже майже її подолали». Сол Дакрес

