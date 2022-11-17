Спаррінг-партнер Джошуа розкритикував Ентоні за вибір нового тренера
Спаррінг-партнер Джошуа розповів, який тренерський стиль підійшов би Ентоні
Райделл Букер не радить британцеві починати співпрацю з Роєм Джонсом
17 листопада 13:10
Райделл Букер (26-6-1, 13 КО), колишній спаринг-партнер Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО), розповів, який тренерський стиль підійшов би «Ей-Джею»:
«Я не кажу, що є якимось гуру в боксі, що знаю абсолютно все. Але мене тренував один з найкращих в усі часи – сам Емануель Стюард. Так ось, його система підходила абсолютно всім: Ленноксу Льюїсу, Оскару Де Ла Хої, Томмі Хірнсу.
Вона підійшла навіть Тайсону Ф'юрі. Адже Шугар Хілл успішно поставив йому стиль боксерського залу The Kronk. І цей стиль дуже б підійшов Джошуа, адже він здоровенний, довжелезний і потужний ».
У цьому ж інтерв'ю Букер розкритикував можливу співпрацю Джошуа з Роєм Джонсом-молодшим.
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