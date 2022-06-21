Спаринг-партнер Джошуа: «Усик буде складніше психологічно в реванші, а Джошуа нічого втрачати»

Спаринг-партнер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Вартан Арутюнян висловився про майбутній реванш британця з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF українцем Олександром Усиком (19-0, 13 КО).



Якщо Усик погодився на бій, то йому ніщо не заважає і ніщо його не відволікає, навіть події, що відбуваються в його країні. Але я думаю, що Усик буде складніше психологічно в реванші, тому що тепер у нього все пояса, це ще більша відповідальність, ніж в першому бою, а Джошуа нічого втрачати ».