21 червня о 17:30! XSPORT транслюватиме першу прес-конференцію перед реваншем Усик – Джошуа
Спаринг-партнер Джошуа: «Усик буде складніше психологічно в реванші, а Джошуа нічого втрачати»
Боксер зазначив, що перед українцем стоїть велика відповідальність
09:08
Спаринг-партнер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Вартан Арутюнян висловився про майбутній реванш британця з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF українцем Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
«Не зарано для реваншу? Я думаю, що немає, так як пройшло вже багато часу. У обох боксерів було достатньо часу, щоб відновитися. Я думаю, що ніхто і не хотів маринувати аудиторію, тому що багато хто чекає цей реванш дуже сильно, особливо британці.
Якщо Усик погодився на бій, то йому ніщо не заважає і ніщо його не відволікає, навіть події, що відбуваються в його країні. Але я думаю, що Усик буде складніше психологічно в реванші, тому що тепер у нього все пояса, це ще більша відповідальність, ніж в першому бою, а Джошуа нічого втрачати ».
Нагадаємо, реванш між Усік і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Коментарі 0