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Спенс: «Бій проти Кроуфорда ближче, ніж коли-небудь до цього»

Чемпіон WBA, WBC та IBF вірить в поєдинок за абслюта
Бокс Професійний бокс
19:20
Спенс: «Бій проти Кроуфорда ближче, ніж коли-небудь до цього»

Володар поясів WBA, WBC та IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) вірить в бій проти Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) за статус абсолютного чемпіона світу:

«Цей бій найближче, ніж коли-небудь до цього. Якщо він не відбудеться зараз, то він не відбудеться ніколи. Він набагато ближчий, ніж був раніше. Я думаю, що він точно відбудеться».

Раніше українець Карен Чухаджян заявив, що готовий боксувати зі Спенсом.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Еррол Спенс Теренс Кроуфорд

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