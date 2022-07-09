Чухаджян: «Зараз чемпіон IBF – Спенс. Якщо хочу стати чемпіоном, треба перемогти його»
Спенс: «Бій проти Кроуфорда ближче, ніж коли-небудь до цього»
Чемпіон WBA, WBC та IBF вірить в поєдинок за абслюта
19:20
Володар поясів WBA, WBC та IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) вірить в бій проти Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) за статус абсолютного чемпіона світу:
«Цей бій найближче, ніж коли-небудь до цього. Якщо він не відбудеться зараз, то він не відбудеться ніколи. Він набагато ближчий, ніж був раніше. Я думаю, що він точно відбудеться».
Раніше українець Карен Чухаджян заявив, що готовий боксувати зі Спенсом.
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