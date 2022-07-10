Кроуфорд продовжує підігрівати можливий мегафайт зі Спенсом
Спенс повідомив, коли відбудеться бій з Кроуфордом
Еррол незабаром може стати абсолютним чемпіоном
09:58
Спенс - Кроуфорд
Чемпіон світу за версіями WBA, WBC і IBF в напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) заявив DAZN, що поєдинок проти власника пояса WBO Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) відбудеться в 2022-му році.
«Думаю, що цей поєдинок відбудеться. Він хоче битися, я хочу битися. Не знаю, де і коли ми зустрінемося, але це однозначно відбудеться в нинішньому році».
Нагадаємо, український напівсередньоваг Карен Чухаджян хоче боксувати зі Спенсом і Кроуфордом.
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