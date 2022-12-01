«Сподіваюся, що отримаємо бажаний результат». Промоутер Ф’юрі розповів про організацію поєдинку з Усиком

Воррен заявив, що до бою з українцем перейдуть після перемоги Тайсона над Чісорою

Фото: XSPORT Co-промоутер чемпіона WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен розповів Talk SPORT, що переговори про бій за звання абсолютного чемпіона продовжаться після перемоги «Циганського короля» над Дереком Чісорою (33-12, 23 KO):

Я сподіваюся, що ми отримаємо бажаний результат. І тоді зможемо рухатися далі з поєдинком Усик – Ф’юрі. Відомо, коли Олександр Усик (20-0, 13 KO) прилетить у Лондон на бій Ф’юрі.

Олег Шумейко-молодший