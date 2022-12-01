Красюк: «Усик не звільнить титул заради поєдинку з Ф'юрі»
У Ф’юрі розповіли, коли Усик прибуде на бій Тайсона з Чісорою
Українець не пропустить поєдинок свого потенційного суперника
01 грудня 15:28
Фото: Twitter
Co-промоутер чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Френк Воррен повідомив у інтерв’ю Talk SPORT, коли Олександр Усик (20-0, 13 KO) приїде в Лондон на поєдинок «Циганського короля»:
Усик буде у рингсайді. Він прилітає у п’ятницю, так що він буде на місці.
Ф’юрі розповів, чим він краще за Усика.